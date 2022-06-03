بايدن: ليس لدي خطط مباشرة الآن لزيارة السعودية

وقال بايدن للصحافيين إنه "ليست لديه خطط مباشرة في الوقت الراهن لزيارة السعودية"، موضحاً أنّ "ذلك ممكن قريباً".



وأضاف الرئيس الأميركي أنه من الممكن أن يلتقي بـ"مسؤولين إسرائيليين وبعض الدول العربية" خلال زيارته، لافتاً إلى أن "إعلان أوبك عن زيادة الإنتاج "خطوة إيجابية.. لكني لست واثقاً إن كانت كافية".



وتأتي تصريحات بايدن بعدما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أمس أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن قرر زيارة السعودية نهاية الشهر الجاري، وسيلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وقادة الخليج ومصر والعراق والأردن.



بدورها، ذكرت شبكة "سي أن أن" أنّ بايدن ومحمد بن سلمان يخططان من أجل عقد لقاءٍ نهايةَ الشهر الحالي بعد التوصل إلى اتفاقين رئيسيين بشأن رفع إنتاج النفط، "في تحول سعودي هائل وفق مسؤول في الإدارة الأميركية"، وتمديد الهدنة في اليمن.



من جهتها، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أنّ بايدن يعتزم زيارة الرياض في أواخر حزيران/يونيو، بعد توقف في فلسطين المحتلة للقاء رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت.



يذكر أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أكدت خلال الإحاطة الصحافية اليومية في البيت الأبيض أمس، أنّ تصريحات الرئيس جو بايدن التي تعهّد خلالها جعل السعودية "منبوذة وتدفيعها الثمن"، لا تزال قائمة.