اليمن.. 85 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال الساعات الماضية

وأوضح مصدر في الغرفة أن من بين الخروق استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس ومقبنة، وتحليق طائرتين تجسسيتين في أجواء حيس ومقبنة، بالإضافة إلى قصف مدفعي وبمختلف الأعيرة النارية.