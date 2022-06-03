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الجمعة 3 حزيران 2022 ساعة 21:50
العامري: الجمهورية الاسلامية تحولت لجبهة عالمية في مواجهة الاستكبار
مصدر :
وكالات
رقم :
997550
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