نهضة الإمام الخميني مستمرة في مواجهة الاستكبار العالمي

واكد الرئيس الايراني خلال كلمة له في مراسم إحياء الذكرى الـ 33 لرحيل الإمام الخميني (رض)، أن رئيسي: السياسة التي تفتقر للمعنوية تتجسد في سبعة عقود من احتلال فلسطين.



وبدوره اكد الأمين العام للمجمع العالمي للصحوة الإسلامية علي أكبر ولايتي ان مقاومة شعوب المنطقة يظهر استمرار حركة الصحوة ونهضة الإمام الخميني(رض).



وقال علي أكبر ولايتي في رسالة الى ندوة الضيوف الاجانب المشاركين في مراسم الذكرى السنوية الـ33 لرحيل الامام الخميني (رض) بان حركة الإمام الخميني (رض) استلهمت من حركة الاولياء والأنبياء السماويين عبر التاريخ.



وإشار إلى سنوات من الجهد والكفاح للإمام الخميني وقال ان الثورة الاسلامية أصبحت نموذجًا مميزًا ومشرقًا للشعوب الإسلامية الداعية إلى الحرية والعادلة في العالم.



وشدد ان الإمام الخميني غرس روح الثقة بالنفس بين الشعوب المستضعفة في العالم في ظروف كان يعتبر العالم ان القضية الفلسطينية وصلت الى نهايتها حيث لم يصدق أحد أن الشعب الفلسطيني المظلوم يخلق الانتفاضة مستلهما من قيم الثورة الإسلامية.



وكان قد حضر عدد من الزوار و المحبين الأجانب لشخصية الإمام الخميني -رضي الله عنه- مرقد مؤسس الثورة الاسلامية للمشاركة في مراسم إحياء الذكرى السنوية الـ 33 لرحيل الإمام الخميني رحمة الله عليه.



وعلى الرغم من أن المراسم إحياء الذكرى الـ33 لرحيل الإمام الخميني ستقام غدا السبت ، يمكن رؤية الزوار المحليين والاجانب الذين حضروا في مرقده الطاهر ظهر اليوم الجمعة.



ورغم عدم توجيه الدعوة للضيوف ألاجانب وشخصيات دولية للمشاركة في المراسم في اطار الالتزام بالتوصيات الصحية منعا لانتشار فيروس كورونا، إلا ان عددا من الشخصيات العالمية يدخلون البلاد لحضور هذه المراسم.



وفي سياق متصل أكد تجمع العلماء المسلمين في لبنان ان الإمام الخميني (رض) سعى لنشر مفاهيم الإسلام المحمدي الأصيل في مواجهة الإسلام الأميركي.



أشار "تجمع العلماء المسلمين" في لبنان الى أن "الذكرى الثالثة والثلاثين لارتحال مفجر الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخميني تمر علينا ونحن نشاهد بأم العين البركات التي أفاض بها علينا بثورته المجيدة وحضوره المبارك. لقد كانت حياته كلها لله عز وجل، لم يعمل لدنيا وجاه بل عمل لتحصيل مرضاة الله عز وجل فأناله الله ما تمنى وحقق حلم الأنبياء والأئمة عليهم السلام ببناء دولة إسلامية عصرية استطاعت مواكبة التطور لتصبح في مقدمة الدول في كثير من مجالات التكنولوجيا".



ولفت إلى أن "هذا الإمام العظيم سعى منذ البداية إلى نشر مفاهيم الإسلام المحمدي الأصيل في مواجهة الإسلام الأميركي الذي أنتج لنا نموذجا سيئا لا علاقة للاسلام به في ما يدعي أنه يمثل الإسلام وهو الإسلام التكفيري. لقد التفت الإمام الخميني منذ بداية ثورته، إلى الوحدة الإسلامية كسبيل وحيد لإعادة العزة والكرامة لهذه الأمة التي استكلب عليها أعداؤها من الاستعمار البريطاني والفرنسي سابقا إلى الاستكبار الأميركي والالحاد الشيوعي لاحقا، فدعا إلى الوحدة الإسلامية كسبيل وحيد لمواجهة الدعوات التي تسعى لتمزيق الأمة ضمن القاعدة التي أطلقها الاستعمار البريطاني "فرق تسد"، فحول الخلاف على تاريخ مولد منقذ البشرية النبي محمد إلى أسبوع الوحدة الإسلامية التي يؤكد من خلالها أن المذاهب هي فرق في التفكير وليست دينا مستقلا، إنما الدين عند الله هو الإسلام وليس أي شيء آخر".



وشدد البيان على أن "الإمام الخميني عمل قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران، لاعتبار الكيان الصهيوني خطرا كبيرا على الأمة وأن لا خلاص لها إلا بتحطيمه، لذلك قال عنه بأنه غدة سرطانية إن لم يقتلع فإنه سينتشر في كامل الجسد ويقضي عليه فأعلن عند انتصار الثورة عن تشكيل الحرس الثوري الإسلامي الذي يقود اليوم محور المقاومة وبات يشكل خطوة متقدمة في طريق زوال الكيان الصهيوني".