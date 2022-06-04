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السبت 4 حزيران 2022 ساعة 08:45

عشرات الإصابات خلال قمع الاحتلال مسيرات بالضفة الغربية

عشرات الإصابات خلال قمع الاحتلال مسيرات بالضفة الغربية
ففي نابلس شمال الضفة، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في قريوت جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين اقتحموا نبع المياه في القرية بحماية جنود الاحتلال، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين الذين حاولوا التصدي لهم.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، كما أدت قنابل الغاز إلى اندلاع النيران في أراضي القرية.

وفي بيت دجن شرق نابلس، أصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وآخر بحروق، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

في سياق متصل، أصيب ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق، الجمعة، خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان في قلقيلية.

واندلعت مواجهات بعد انطلاق المسيرة تصدى خلالها الشبان لجنود الاحتلال بالحجارة وإحراق الإطارات، فيما أطلق الجنود قنابل الغاز والرصاص المعدني، ما أدى لإصابة 3 شبان بأعيرة معدنية والعشرات بالاختناق، عولجوا جميعهم ميدانيا.

وفي الخليل جنوب الضفة المحتلة، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال المدينة.

وذكر الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض لـلوكالات، أن مواجهات اندلعت في البلدة أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق عولجوا ميدانيا.

وشيعت جماهير فلسطينية في محافظة رام الله والبيرة، يوم الجمعة، جثمان الشهيد الطفل عودة محمد عودة صدقة (17 عاما)، في قرية المدية غرب رام الله.
مصدر : وكالات
رقم : 997615
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