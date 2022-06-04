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السبت 4 حزيران 2022 ساعة 08:51

مسؤول صحي ايراني: 82 بالمائة من المواطنين تلقوا جرعتين من لقاح كورونا

مسؤول صحي ايراني: 82 بالمائة من المواطنين تلقوا جرعتين من لقاح كورونا
واوضح بانه كانت هنالك الكثير من المصاعب خلال العامين و 100 يوم الماضية منذ بدء تفشي مرض كورونا حيث مرت بالبلاد 6 موجات من المرض وكان اشدها تلك التي بلغ فيها عدد الضحايا نحو 700 شخص يوميا بسبب الاصابة بكورونا من نوع "دلتا".

وتابع المتحدث بان موجة المتحور "اوميكرون" كانت اوسع واسرع انتشارا من سابقاتها الا ان فترتها كانت قصيرة ولم تتعد شهرين وبلغت الوفيات فيها ما بين 240 و 250 حالة وفاة يوميا.

واشار الى انخفاض حالات الوفاة بسبب الاصابة بكورونا خلال الفترة الاخيرة في البلاد حتى بلغت احادي الرقم وفي يوم الخميس لم يتم تسجيل اي حالة وفاة في حين ان هنالك العديد من الدول التي بلغت وفياتها ارقاما لافتة مثل اميركا بـ 216 حالة والمانيا 126 حالة وكندا 122 حالة وبريطانيا 105 حالات وفاة.

وحول احدث اوضاع التطعيم بالجرعة المضادة لكورونا في البلاد قال: ان 64 مليونا و 500 الف تلقوا الجرعة الاولى اي ما نسبته اكثر من 92 بالمائة من المجتمع الهدف وتلقى 57 مليونا الجرعة الثانية اي نحو 82 بالمائة فيما تلقى 27 مليونا الجرعة الثالثة اي 34 بالمائة.

وقال شيراوجن: ان نحو 14 مليون شخص من الافراد لم يبادروا للتطعيم حتى بجرعة واحدة.
رقم : 997617
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