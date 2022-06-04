مقتل ستة أشخاص بهجمات إرهابية في بوركينا فاسو

وأفاد الجيش البوركيني في بيان له أمس أن ثمانية جنود أصيبوا وقتل سبعة مهاجمين على الأقل خلال الاشتباك.



وأشار الجيش البوركيني إلى أن وحدة استطلاع في شمال غرب بوركينا فاسو اشتبكت مع إرهابيين في غومبورو بإقليم سورو حيث قُتل ضابط.