الصفحة الرئيسية
0
السبت 4 حزيران 2022 ساعة 08:58
بحضور شخصيات لبنانية..

إحياء للذكرى الـ33 لرحيل الامام الخميني في بيروت

إحياء للذكرى الـ33 لرحيل الامام الخميني في بيروت
وأكد السفير الإيراني في لبنان محمد جلال فيروزنيا في كلمة له أنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية ثابتة على مبادئها التي أرساها الإمام الخميني الراحل (قدس سره) في دعم المقاومة في المنطقة ومواجهة الهيمنة الأميركية.

وجدّد السفير فيروزنيا التأكيد أنّ إيران وحلفاءها في محور المقاومة في المنطقة باتوا اليوم أقوى من أيّ وقت مضى.

بدوره، رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد، أكد في كلمة له أنّ إيران حققت تحولًا استراتيجيًا في المنطقة بخروجها من مظلّة السيطرة الأميركية، لافتًا إلى أنّ ايران استطاعت أن تبني دولة مستقلة بفضل ثورة الإمام الخميني.

كماتحدّث وزير الثقافة اللبناني القاضي محمد وسام المرتضى، فشدّد على أهمية الالتزام بفكر الإمام الخميني (رض)، في مواجهة سياسات الأعداء. وأكّد أنّ إيران بفعل اعتمادها على قوتها، أصبحت دولة قوية تهابها الدول، ويحسب حسابها العدو الصهيوني.

وشدّد الوزير المرتضى، على ضرورة أن تتمسك الدول العربية بالمقاومة في مواجهة العدو الصهيوني حتى تحقيق النصر الأكيد على الأعداء.

بدوره، أكّد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود أنّ الإمام الخميني (رض) مثّل كل الشرف ومبادئ الإسلام عندما دعا إلى وحدة المسلمين، وإزالة الكيان الصهيوني من الوجود.
رقم : 997621
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة الاسلامية: الامام الخميني(ره) كان روح الجمهورية الاسلامية
قائد الثورة الاسلامية: الامام الخميني(ره) كان روح الجمهورية الاسلامية
الوكالة الدولية واوراق الضغط الامريكية.. كيف سترد ايران؟
الوكالة الدولية واوراق الضغط الامريكية.. كيف سترد ايران؟
4 حزيران 2022
بدء مراسم احياء الذكرى الـ33 لرحيل مفجر الثورة الاسلامية
بدء مراسم احياء الذكرى الـ33 لرحيل مفجر الثورة الاسلامية
4 حزيران 2022
الرجل الإلهي الذي غير مجرى التاريخ
الرجل الإلهي الذي غير مجرى التاريخ
4 حزيران 2022
"الجيش اليمني على أتمّ الاستعداد والجاهزية القتالية لمواجهة أي طارئ"
"الجيش اليمني على أتمّ الاستعداد والجاهزية القتالية لمواجهة أي طارئ"
4 حزيران 2022
"إسرائيل" والسيناريو الخطير لمواجهة "حزب الله"
"إسرائيل" والسيناريو الخطير لمواجهة "حزب الله"
4 حزيران 2022
طهران تنتقد صمت مجلس الأمن وتقاعسه ازاء الجرائم الصهيونية
طهران تنتقد صمت مجلس الأمن وتقاعسه ازاء الجرائم الصهيونية
3 حزيران 2022
تنديد دوليّ ببطش السعودية تجاه الصحافة.. ما علاقة وليّ العهد؟
تنديد دوليّ ببطش السعودية تجاه الصحافة.. ما علاقة وليّ العهد؟
3 حزيران 2022
دومينو عمليات القتل الجماعي بالولايات المتحدة... قوة لوبيات الأسلحة تتغلب على السياسيين
دومينو عمليات القتل الجماعي بالولايات المتحدة... قوة لوبيات الأسلحة تتغلب على السياسيين
3 حزيران 2022
العقوبات الأمريکية وشبكة حماس المالية
العقوبات الأمريکية وشبكة حماس المالية
3 حزيران 2022
الأتراك يحيون ذكرى " مافي مرمرة".. الرسائل والأبعاد؟
الأتراك يحيون ذكرى " مافي مرمرة".. الرسائل والأبعاد؟
2 حزيران 2022
"إسرائيل" تحاول إضعاف اليمن من خلال بعض الدول الخليجية
"إسرائيل" تحاول إضعاف اليمن من خلال بعض الدول الخليجية
2 حزيران 2022
أفق مشرق للتعاون بين إيران وطاجيكستان
أفق مشرق للتعاون بين إيران وطاجيكستان
2 حزيران 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قائد الثورة الاسلامية: الامام الخميني(ره) كان روح الجمهورية الاسلامية
الرجل الإلهي الذي غير مجرى التاريخ
"الجيش اليمني على أتمّ الاستعداد والجاهزية القتالية لمواجهة أي طارئ"
"إسرائيل" والسيناريو الخطير لمواجهة "حزب الله"