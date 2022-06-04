الشيخ الخزعلي: المرجع السيد الصدر هدم مخططات الاستكبار العالمي

اسلام تايمز (العراق) - استذكر أمين عام عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، استشهاد المرجع آية الله العظمى السيد محمد محمد صادق الصدر، مبيناً بأنه هدم مخططات الاستكبار العالمي.