الصفحة الرئيسية
0
السبت 4 حزيران 2022 ساعة 13:18

‘‘القسام‘‘ تكشف الليلة جزءًا من أعمال القائد باسم عيسى

‘‘القسام‘‘ تكشف الليلة جزءًا من أعمال القائد باسم عيسى
وعرض المكتب الإعلامي مقطعًا ترويجيًّا قصيرًا "برومو" للفيلم المرتقب الذي يحمل اسم "قائد اللواء"، موضحًا أنّ الفيلم "يروي السيرة الجهادية لقائد لواء غزة في كتائب القسام الشهيد باسم صبحي عيسى (أبو عماد)".

وظهر في المقطع الترويجي رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والقيادي البارز في الحركة محمود الزهار، والقائدان البارزان في كتائب القسام مروان عيسى وأحمد الغندور.

وأعلنت كتائب القسام في 30 رمضان 1442هـ، الموافق 12 مايو 2021 استشهاد قائد لواء غزة باسم عيسى "أبو عماد" وثلة من إخوانه القادة والمجاهدين أثناء عدوان الاحتلال على مواقع المقاومة ومقدراتها وكمائنها خلال معركة "سيف القدس".
مصدر : وكالات
رقم : 997656
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة الاسلامية: الامام الخميني(ره) كان روح الجمهورية الاسلامية
قائد الثورة الاسلامية: الامام الخميني(ره) كان روح الجمهورية الاسلامية
الوكالة الدولية واوراق الضغط الامريكية.. كيف سترد ايران؟
الوكالة الدولية واوراق الضغط الامريكية.. كيف سترد ايران؟
4 حزيران 2022
بدء مراسم احياء الذكرى الـ33 لرحيل مفجر الثورة الاسلامية
بدء مراسم احياء الذكرى الـ33 لرحيل مفجر الثورة الاسلامية
4 حزيران 2022
الرجل الإلهي الذي غير مجرى التاريخ
الرجل الإلهي الذي غير مجرى التاريخ
4 حزيران 2022
"الجيش اليمني على أتمّ الاستعداد والجاهزية القتالية لمواجهة أي طارئ"
"الجيش اليمني على أتمّ الاستعداد والجاهزية القتالية لمواجهة أي طارئ"
4 حزيران 2022
"إسرائيل" والسيناريو الخطير لمواجهة "حزب الله"
"إسرائيل" والسيناريو الخطير لمواجهة "حزب الله"
4 حزيران 2022
طهران تنتقد صمت مجلس الأمن وتقاعسه ازاء الجرائم الصهيونية
طهران تنتقد صمت مجلس الأمن وتقاعسه ازاء الجرائم الصهيونية
3 حزيران 2022
تنديد دوليّ ببطش السعودية تجاه الصحافة.. ما علاقة وليّ العهد؟
تنديد دوليّ ببطش السعودية تجاه الصحافة.. ما علاقة وليّ العهد؟
3 حزيران 2022
دومينو عمليات القتل الجماعي بالولايات المتحدة... قوة لوبيات الأسلحة تتغلب على السياسيين
دومينو عمليات القتل الجماعي بالولايات المتحدة... قوة لوبيات الأسلحة تتغلب على السياسيين
3 حزيران 2022
العقوبات الأمريکية وشبكة حماس المالية
العقوبات الأمريکية وشبكة حماس المالية
3 حزيران 2022
الأتراك يحيون ذكرى " مافي مرمرة".. الرسائل والأبعاد؟
الأتراك يحيون ذكرى " مافي مرمرة".. الرسائل والأبعاد؟
2 حزيران 2022
"إسرائيل" تحاول إضعاف اليمن من خلال بعض الدول الخليجية
"إسرائيل" تحاول إضعاف اليمن من خلال بعض الدول الخليجية
2 حزيران 2022
أفق مشرق للتعاون بين إيران وطاجيكستان
أفق مشرق للتعاون بين إيران وطاجيكستان
2 حزيران 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قائد الثورة الاسلامية: الامام الخميني(ره) كان روح الجمهورية الاسلامية
الرجل الإلهي الذي غير مجرى التاريخ
"الجيش اليمني على أتمّ الاستعداد والجاهزية القتالية لمواجهة أي طارئ"
"إسرائيل" والسيناريو الخطير لمواجهة "حزب الله"