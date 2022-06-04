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السبت 4 حزيران 2022 ساعة 13:31

محطة ‘‘تل تمر‘‘ بريف الحسكة تخرج من الخدمة جراء اعتداءات المرتزقة

محطة ‘‘تل تمر‘‘ بريف الحسكة تخرج من الخدمة جراء اعتداءات المرتزقة
وبين مدير عام شركة الكهرباء المهندس أنور عكلة أن قوات الاحتلال التركي اعتدت بقذائف المدفعية منذ صباح اليوم على قرية أم الكيف ما أدى إلى إلحاق الأضرار بخط الـ (66 ك. ف) المغذي لمحطة تحويل كهرباء تل تمر 20-66 ك. ف وخروجها من الخدمة.

وأشار عكلة إلى أن الشركة ستقوم بإرسال ورشات الكهرباء الفنية للعمل على تقييم الأضرار التي لحقت بالخط المذكور والعمل على صيانته بأسرع وقت ممكن.

ويتعمد المحتل التركي بشكل متكرر اعتداءاته على محطة تحويل تل تمر وخطوط التوتر الكهربائي المغذية في المنطقة وآخرها كان في السادس والعشرين من نيسان الماضي وذلك في إطار مخططاته لتدمير البنى التحتية والمرافق الخدمية ومنازل المواطنين وممتلكاتهم لإفراغ المنطقة من أصحابها الحقيقيين.
مصدر : وكالات
رقم : 997657
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