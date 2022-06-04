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السبت 4 حزيران 2022 ساعة 13:46

وزير الطاقة الإيراني يتوجه الى قطر

وزير الطاقة الإيراني يتوجه الى قطر
و سيغادر وزير الطاقة بصفته رئيساً للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين ايران وقطر إلى دوحة لعقد الدورة الثامنة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين و هو یترأس وفدا من كبار المسؤولين التنفيذيين في الجهاز التنفيذي ورجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين.

وستتم مناقشة التعاون الثنائي في خمس لجان: "الاقتصادية، التجارية والصناعية"،و "المصرفية والمالية"، "النقل وتكنولوجيا المعلومات"، و"العلمية، الصحية والثقافية والرياضية و السياحية"، و "المياه والطاقة"في القمة التي ستعقد في الدوحة في 7 حزيران.

وسيتيح عقد بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 إمكانات جديدة للتعاون بين ايران وقطر، وسيكون من أهم الموضوعات التي ستناقش في القمة، ومن المتوقع أن يمهد هذا التعاون الطريق لتواجد أقوى للمنتخب الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مونديال الدوحة.

والمؤتمر التجاري الأول بين إيران وقطر هو حدث آخر سيعقد على هامش الاجتماع الثامن للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
مصدر : وكالات
رقم : 997662
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