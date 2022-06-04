الوحدات الكردية ترصد 30 نقطة مراقبة وقاعدة للقوات التركية في ريف الحسكة

وتضم منطقة المثلث الواقعة بين منطقة رأس العين وتل تمر وابو راسين في ريف الحسكة، 30 قاعدة للجيش التركي، أهمها في "مدرسة الرازي، وقرية الداودية، والعزيزية، وتل مناخ، والعامرية، وباب الفرج، وباب الخير، وداودية ملا سلمان، وعنيق الهوى".



واظهرت مشاهد القواعد التركية المنتشرة من رأس العين والمنطقة الممتدة باتجاه منطقة أبو راسين شرقا ووصولاً إلى ناحية تل تمر وبلدة مبروكة جنوباً.



وأهم القواعد التركية في منطقة رأس العين الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا، هي القاعدة المتمركزة في مدرسة الرازي وسط مركز الناحية، إذ تعد غرفة عمليات إلى جانب قاعدتها التي تعد الأكبر في المنطقة، قاعدة قرية الداودية، التي تتمركز فيها قوات الكوماندوس، بالإضافة إلى قاعدة قرية العزيزية في الجهة ذاتها والتي تعد مركزاً لانطلاق الطائرات المسيّرة.



وفي الجهة الجنوبية والشرقية لرأس العين هناك قاعدتان بالقرب من قرية المناجير، وقاعدة السيدات بالقرب من قرية خربة الجاموس، بالإضافة إلى 3 قواعد لتجمع المسلحين الموالين لتركيا.



وللجيش التركي 10 قواعد عسكرية منتشرة على خطوط التماس مع ناحية تل تمر، متوزعة على الشكل التالي: قاعدة تلة المناخ الواقعة شمال ناحية تل تمر على طريق ناحية زركان، وتحتوي على دبابات ومصفحات، وقاعدة الكنيهر بالقرب من قرية القاسمية، وتحتوي على أجهزة تشويش ومدافع ودبابات، وتحدها قاعدة الحمرة والتي تحتوي على أسلحة ثقيلة، مروراً بقاعدتها في قرية العريشة الواقعة غرب تل تمر تحتوي على رادارات ومدافع.



وقاعدة قرية العامرية غرب تل تمر بمحاذاة الطريق الدولي، وتعتبر من أكبر القواعد على مشارف الناحية، وعلى بُعد 200 متر منها توجد قاعدة أخرى للأسلحة الثقيلة، وعلى الطريق ذاته هناك قاعدة تسمى بقاعدة حويش ناطر.



ورصد القوات الكردية للقواعد التركية يأتي في وقت تشهد الحدود السورية مع تركيا حالةً من التوتر الأمني والقصف المتبادل بين الفصائل الموالية لتركيا ومسلحي قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة امريكيا بعد إعلان الرئيس التركي اردوغان نية بلاده شن عملية عسكرية بعمق 30 كم داخل الأراضي السورية تستهدف قسد بغية إنشاء منطقة عازلة.