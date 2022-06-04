وزیر خارجية الهند: لماذا لايسمحون لدخول النفط الايراني الى الاسواق؟

جاء تصريح وزير الخارجية الهندي امس الجمعة امام منتدى جلوبسيك 2022 في براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا وذلك في معرض اشارته الى المواقف العدوانية والضغوط التي تفرضها الدول الغربية ضد تصدير النفظ والغاز من ايران وفنزويلا وتابع قائلا: تعالوا لنتحدث بشكل منصف وحيادي لماذا لايسمح لايران وفنزويلا بتصدير نفطهما؟.



ودافع وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، عن استيراد بلاده النفط من روسيا، قائلا إن "هناك حاجة إلى أن نكون منصفين".



وأضاف جايشانكار، : "هل شراء الغاز الروسي لا يمول الحرب؟ الأموال والنفط الوحيدان اللذان يأتيان إلى الهند هما اللذان يمولان الحرب ولكن الغاز القادم إلى أوروبا لا يمول الحرب؟".



وقال وزير الخارجية الهندي، خلال الاجتماع السنوي حول السياسة الخارجية الهندية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ: "دعونا نكون منصفين قليلاً هنا".



ودافعت الهند مرارا وتكرارا عن وارداتها النفطية من روسيا وبررت زيادة وارداتها النفطية لهذا العام.



وذكر الوزير الهندي أن واردات بلاده من النفط ارتفعت 9 أضعاف على الأقل بين عامي 2021 و2022.



وتابع: "إذا كانت الدول في أوروبا والغرب والولايات المتحدة قلقة للغاية، فلماذا لا تسمح للنفط الإيراني بدخول السوق؟ لماذا لا يسمحون بدخول النفط الفنزويلي إلى السوق؟"، وأضاف: "لقد قلصوا كل مصادر النفط الأخرى التي لدينا".



وتأتي هذه التصريحات في أعقاب الحظر الجزئي على واردات النفط الروسي الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين.



وقال جايشانكار: "نحن لا نرسل الناس إلى هناك قائلين اذهب واشتري النفط الروسي.. نحن نرسل الناس قائلين اذهبوا واشتروا النفط، وأنت تشتري أفضل نفط يمكنك شراؤه في السوق"، وأضاف: "لا أعتقد أنني سأرفق رسالة سياسية بذلك".