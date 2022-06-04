فرنسيون يطالبون بمعاقبة زيلينسكي.. ’مجرم حرب وقاتل المدنيين’

ونشرت صحيفة "Le Figaro" الفرنسية تعليقات الفرنسيين بشأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وعملية تزويد أوكرانيا بالأسلحة الغربية لتعزيز الصراع مع روسيا.



واعتبر أحد المواطنين أن "لدى الرئيس الأوكراني خياران فقط السجن المؤبد أو التصفية الجسدية هذا ليس هو من يقول لكن كل الأوكرانيين والروس يقولون ذلك".



وكتب معلق آخر "لا تصدق أن زيلينسكي الملقب بـ"جزار أوكرانيا " هو وحده هكذا فلديه جيش كامل من القتلة، بما في ذلك كتيبة آزوف القومية التي ارتكبت جرائم في إقليم دونباس".



وعلق مواطن فرنسي آخر قائلا: "تقصف أوكرانيا مناطق مدنية في دونباس وتقتل النساء والأطفال كل يوم مع اللامبالاة الإجرامية من الغرب ولا توجد مقالة واحدة ولا صورة واحدة حول هذا الموضوع ولحسن الحظ هناك شبكات اجتماعية تكشف عن الأسلحة الأمريكية التي تقتل المدنيين على ما يبدو هذا تكتيك جديد لنظام زيلينسكي القتل من أجل الانتقام".



وقالت مواطنة أخرى "بايدن زعيم حرب كارثي لا يفكر إلا في مصالح أمريكا ويستخدم زيلينسكي ونظام كييف كأدة له في أوكرانيا".



هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.



وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.