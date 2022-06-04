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السبت 4 حزيران 2022 ساعة 14:34

دعوات مقدسية للتصدي لاقتحامات المستوطنين الأحد والاثنين

دعوات مقدسية للتصدي لاقتحامات المستوطنين الأحد والاثنين
يأتي ذلك مع إطلاق جماعات استيطانية دعوات جديدة لتنظيم اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، فيما يسمى "عيد نزول التوراة" العبري.

وأكد خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس الشيخ عكرمة صبري، أهمية استمرار شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى، تزامنا مع تواصل دعوات المستوطنين لتنفيذ اقتحامات جديدة.

وقال الشيخ صبري إنه "يجب التمسك بالدفاع عن المسجد الأقصى، واستمرار شد الرحال إليه؛ لإحباط دعوات المستوطنين المتواصلة لاقتحام المسجد".

ورأى أن صمت العالم العربي والإسلامي يشجع الاحتلال والمستوطنين المتطرفين على تكرار اقتحاماتهم المركزية للمسجد الأقصى، إلى جانب مواصلة محاولات التهويد وتنفيذ الطقوس الدينية داخل باحاته.

وتابع الشيخ صبري قائلا: "في سياق هذه الاعتداءات ليس أمامنا سوى مواصلة الرباط والصلاة في الأقصى، والتمسك بقبلتنا الأولى ومسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم".

وأدى عشرات آلاف المواطنين صلاة أمس الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، في "جمعة الحشد الكبير" رغم تشديدات الاحتلال العسكرية في القدس المحتلة.

وقالت مصادر مقدسية: إن أكثر من 35 ألف مصلٍّ تمكنوا من الوصول للأقصى، وأداء الصلاة في باحاته وداخل المصليات المسقوفة.

وتوافد آلاف الفلسطينيين من القدس والداخل المحتل إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، في حين عرقلت قوات الاحتلال وصول مئات الفلسطينيين بعد فرضها إجراءات عسكرية مشددة في مدينة القدس المحتلة.
مصدر : وكالات
رقم : 997669
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