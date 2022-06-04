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السبت 4 حزيران 2022 ساعة 16:01

بوريل: إمكانية إحياء الاتفاق النووي الإيراني تتضاءل

بوريل: إمكانية إحياء الاتفاق النووي الإيراني تتضاءل
وأشار بوريل عبر "تويتر" إلى أنه تحدث مرة أخرى مع وزير الخارجية الإيرانية أمير حسين عبد اللهيان، مضيفاً أن الإمكانية لا تزال قائمة لبذل جهد إضافي لإحياء الاتفاق النووي.

وتابع: "كمنسق، أقف مستعداً لتسهيل التوصل لحل للقضايا العالقة" في المفاوضات النووية.

وكان عبداللهيان قد بحث خلال اتصال هاتفي أمس الجمعة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مفاوضات استئناف تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني.

وتوقفت المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني منذ مارس الماضي، بسبب تعنت الجانب الاميركي وعدم تعاونه.

وأتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات اقتصادية عن إيران في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية منذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده منه في 2018، وإعادة فرض الحظر على إيران التي تراجعت بالمقابل عن العديد من التزاماتها الأساسية بموجبه.
مصدر : وكالات
رقم : 997678
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