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السبت 4 حزيران 2022 ساعة 16:01

حزب الله يدعو الجميع لتشكيل حكومة فاعلة في لبنان

حزب الله يدعو الجميع لتشكيل حكومة فاعلة في لبنان
وقال مسؤول منطقة الجنوب الأولى في حزب الله عبد الله ناصر أننا نمد أيدينا للجميع كي نعمل سوياً وبشكل سريع على تشكيل حكومة فاعلة وذات قاعدة تمثيلية واسعة، لتقوم بمعالجة جميع المشكلات والقضايا والأزمات التي يعانيها الوطن، وتحافظ على ثروات لبنان البحرية والبرية.

وأضاف ناصر: نحن لسنا ممن يستبعد الآخرين، لا سيما وأن هذا البلد لا يحكم إلاّ بالشراكة، والجميع على دراية بهذا الأمر.

وخلال رعايته حفل إطلاق المسار التأهيلي في ثانوية المهدي (ع) في مدينة صور، والذي تنظمه التعبئة التربوية في حزب الله في المنطقة الأولى للمعلمين والمعلمات والطلاب الجامعيين، أكد ناصر أن نتائج الانتخابات النيابية أظهرت أن مجتمع المقاومة كان وما زال وفياً لمقاومته، وقادراً على التحمّل، وهو يمتلك من الوعي ما يوفّر له التحدي والصمود والانتصار، وأنه يضحي ويبذل ويواجه الصعوبات، ويتمسك بمصادر القوة والعزة وبعوامل الانتصار، رغم كل ما حصل ويحصل من ضخ الأكاذيب الانتخابية وغيرها للآخرين وتحديداً من أميركا والسعودية وأدواتهما في لبنان.

ورأى ناصر “أننا أحوج ما نكون في هذه المرحلة إلى هذه النخب من المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، لأنهم اليوم هم المؤثّرون في المجتمع كونهم يمتلكون رأس علم وثقافة ووعيا”، وتابع “لذلك فإن حزب الله يركّز على الشخصيات البارزة والنخب في المجتمع ويطلق لهم مسارات التأهيل المختلفة، كي يكون لهم القدرة على التأثير والجذب والفعالية، ويحملون هذا المشروع ويتحمّلون مسؤوليته”.
رقم : 997679
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