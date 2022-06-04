الدفاع الروسية: كييف تقوم بتفجير خزانات كيميائية لتعيق تقدم قواتنا

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "القوات الأوكرانية، بعد أن تكبدت خسائر فادحة خلال معارك سيفيرودونيتسك، تراجعت في اتجاه ليسيتشانسك".



وأشارت الوزارة إلى أنه عند الانسحاب من سيفيرودونيتسك، أمر الجيش الأوكراني بتلغيم حاويات تحتوي على أكثر من 100 طن من المواد الكيميائية كحمض النيتريك في مصنع للآزوت.



"تستخدم كييف المنازل والمدارس ورياض الأطفال ومرافق البنية التحتية الاجتماعية الأخرى لأغراض عسكرية. على سبيل المثال، في خاركوف، قام القوميون المتطرفون بتجهيز المواقع السكنية بالمدفعية في الشارع "فلكي"، ويحظر على السكان مغادرة شققهم".



وتابع: "في سلافيانسك، استقر المسلحون الأوكرانيون في المدارس والكليات والمدارس الداخلية، وتم وضع الأسلحة الثقيلة والمركبات المدرعة في مصنع للأعلاف".



الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية أحرقت كنيسة بدونباس



حملت وزارة الدفاع الروسية الجيش الأوكراني مسؤولية حريق اندلع في كنيسة خشبية في مدينة سفياتوغورسك بجمهورية دونيتسك اليوم السبت، نافية تنفيذ القوات الروسية أي عمليات بالمنطقة.



وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه أثناء انسحاب وحدات لواء الهجوم الجوي 79 المحمول جوا للقوات الأوكرانية من سفياتوغورسك، أضرم القوميون الأوكرانيون النار في الإسقيط الخشبي الذي يحمل اسم "جميع قديسي الأرض الروسية" والتابع لدير الجبل المقدس الواقع قرب المدينة.



وذكر البيان أنه، وفقا للمعلومات الواردة من السكان المحليين، تم إطلاق رشقة بالذخيرة الحارقة من مدفع رشاش من العيار الكبير مثبت على سيارة مصفحة أوكرانية من طراز "كوزاك"، صوب الجدران الخشبية للجزء ما تحت قبة المبنى.



وبعد إضرام النار، غادر القوميون الأوكرانيون المنطقة بسرعة عالية في اتجاه الجنوب، نحو بلدة سيدوروفو الخاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية.