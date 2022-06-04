الصفحة الرئيسية
0
السبت 4 حزيران 2022 ساعة 20:38

البنتاغون: من المهم لدول الناتو إظهار التضامن مع السويد وفنلندا

البنتاغون: من المهم لدول الناتو إظهار التضامن مع السويد وفنلندا
وقال ميلي خلال مؤتمر صحفي عقد على متن سفينة "يو إس إس كيرسارج" الأمريكية الضخمة التي وصلت إلى ستوكهولم على خلفية بدء التدربيات العسكرية "بالتوبس": "بالنسبة للولايات المتحدة، هذا الشيء مهم، فهذه هي المرة الأولى التي تمر فيها سفينة بهذا الحجم عبر أرخبيل ستوكهولم. تشارك 14 دولة في الناتو و44 سفينة وحوالي 100 طائرة في التدريبات".

وأضاف: "هذا العام كل شيء مختلف، من المهم لدول الناتو إظهار التضامن مع السويد وفنلندا بعد التقدم بطلب الانضمام إلى الحلف".

ووفقا له، ستقدم السويد مساهمة مهمة للحلف عندما تصبح عضوا فيه.

وأكد أن "السويد قد لا تمتلك أكبر جيش، لكنه ذو جودة عالية جدا، وإمكانات قوية على عدة مستويات، بما في ذلك قوة جوية رفيعة المستوى، ومعدات تقنية حديثة، وبحرية قوية، وقوات برية جيدة التدريب".

وأشار إلى أن عضوية السويد وفنلندا ستعزز بشكل كبير موقع الناتو في منطقة بحر البلطيق.

وقال وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكفيست في مؤتمر صحفي: "ما نراه اليوم في ستوكهولم يبعث برسالة مهمة حول الأمن في جزئنا من العالم. ومن المهم أن يتم تمثيل عدة دول هنا اليوم، نحن في وضع صعب، مما يجعل تعاوننا أكثر أهمية".

وأضاف: "يمكن أن نسميها حربا باردة جديدة أو ستارا حديديا جديدا، لكن يجب علينا إدراك حقيقة ما يحدث حولنا الآن. ولهذا السبب يجب على الديمقراطيات أن تظل متماسكة".
مصدر : وكالات
رقم : 997702
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة الاسلامية: الامام الخميني(ره) كان روح الجمهورية الاسلامية
قائد الثورة الاسلامية: الامام الخميني(ره) كان روح الجمهورية الاسلامية
الوكالة الدولية واوراق الضغط الامريكية.. كيف سترد ايران؟
الوكالة الدولية واوراق الضغط الامريكية.. كيف سترد ايران؟
4 حزيران 2022
بدء مراسم احياء الذكرى الـ33 لرحيل مفجر الثورة الاسلامية
بدء مراسم احياء الذكرى الـ33 لرحيل مفجر الثورة الاسلامية
4 حزيران 2022
الرجل الإلهي الذي غير مجرى التاريخ
الرجل الإلهي الذي غير مجرى التاريخ
4 حزيران 2022
"الجيش اليمني على أتمّ الاستعداد والجاهزية القتالية لمواجهة أي طارئ"
"الجيش اليمني على أتمّ الاستعداد والجاهزية القتالية لمواجهة أي طارئ"
4 حزيران 2022
"إسرائيل" والسيناريو الخطير لمواجهة "حزب الله"
"إسرائيل" والسيناريو الخطير لمواجهة "حزب الله"
4 حزيران 2022
طهران تنتقد صمت مجلس الأمن وتقاعسه ازاء الجرائم الصهيونية
طهران تنتقد صمت مجلس الأمن وتقاعسه ازاء الجرائم الصهيونية
3 حزيران 2022
تنديد دوليّ ببطش السعودية تجاه الصحافة.. ما علاقة وليّ العهد؟
تنديد دوليّ ببطش السعودية تجاه الصحافة.. ما علاقة وليّ العهد؟
3 حزيران 2022
دومينو عمليات القتل الجماعي بالولايات المتحدة... قوة لوبيات الأسلحة تتغلب على السياسيين
دومينو عمليات القتل الجماعي بالولايات المتحدة... قوة لوبيات الأسلحة تتغلب على السياسيين
3 حزيران 2022
العقوبات الأمريکية وشبكة حماس المالية
العقوبات الأمريکية وشبكة حماس المالية
3 حزيران 2022
الأتراك يحيون ذكرى " مافي مرمرة".. الرسائل والأبعاد؟
الأتراك يحيون ذكرى " مافي مرمرة".. الرسائل والأبعاد؟
2 حزيران 2022
"إسرائيل" تحاول إضعاف اليمن من خلال بعض الدول الخليجية
"إسرائيل" تحاول إضعاف اليمن من خلال بعض الدول الخليجية
2 حزيران 2022
أفق مشرق للتعاون بين إيران وطاجيكستان
أفق مشرق للتعاون بين إيران وطاجيكستان
2 حزيران 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قائد الثورة الاسلامية: الامام الخميني(ره) كان روح الجمهورية الاسلامية
الرجل الإلهي الذي غير مجرى التاريخ
"الجيش اليمني على أتمّ الاستعداد والجاهزية القتالية لمواجهة أي طارئ"
"إسرائيل" والسيناريو الخطير لمواجهة "حزب الله"