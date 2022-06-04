الجزائر: توقيف شخص أساء للدين والرسول والأنبياء على فيسبوك

وحسب جريدة الخبر المحلية، فقد قدمت "مصالح أمن ولاية قسنطينة أمام وكيل الجمهورية شابا في الثلاثينيات من العمر، بعد توقيفه في قضية إساءة للرسول صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بالدين الإسلامي من خلال عرض صور ورسوم كاريكاتورية ومضامين مسيئة في إحدى المجموعات بشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك".



وأضافت: "بعد المعلومات التي وردت من المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال تخص رصد حساب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعرض منشورات عبر إحدى مجموعاته تضمنت رسوم كاريكاتورية وصور ومضامين مسيئة للرسول صل الله عليه وسلم وبقية الأنبياء والدين الإسلامي".



وأكد المصدر ذاته أن "التحريات التي باشرتها عناصر فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية باستغلال كافة المعلومات، مكنت من جمع قرائن معلوماتية قادت إلى تحديد هوية المعني وعنوان إقامته بمدينة قسنطينة، ليتم توقيفه واقتياده إلى مقر الفرقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.. وبعد إنجاز ملف إجراءات جزائية تم تقديم المعني أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة".