مستوطنون يهاجمون المركبات جنوب نابلس

وحسب مصادر قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت مركبات المواطنين قرب دوار سلمان الفارسي في بلدة حوارة الامر الذي ادى الى تضرر بعضها.



واضاف ان مواجهات اندلعت بين المستوطنين بحماية قوات الاحتلال واهالي حوارة.