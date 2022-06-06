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الاثنين 6 حزيران 2022 ساعة 09:20

مسؤول عسكري يمني يستهجن ادعاءات تحالف العدوان حول ملف تعز

مسؤول عسكري يمني يستهجن ادعاءات تحالف العدوان حول ملف تعز
وافاد موقع "المسيرة" ان اللواء الرزامي استهجن التصريحات التي تناقلتها وسائل إعلام مرتزقة العدوان على لسان المشاركين في المفاوضات من الطرف الآخر بادعائهم عرقلة الجانب الوطني للمفاوضات الجارية في الاردن.

وقال : قدمنا مبادرة جدية بفتح ثلاث طرق في تعز بهدف انهاء معاناة المواطنين وتسهيل حركة المواطنين والمركبات بكل سلاسة.

مضيفا : لايوجد تجاوب صريح من الطرف الآخر مع هذه المبادرة الأمر الذي يضع الكثير من التساؤلات حول نية واهداف الطرف الآخر من المفاوضات الجارية.

وأشار الى استعداد الجانب الوطني لتنفيذ المبادرة التي تقدم بها من جانب واحد، بهدف التقدم في المفاوضات، داعيا ممثلي الأمم المتحدة للنزول مع اللجنة إلى محافظة تعز ومعاينة الواقع لإثبات جدية الجانب الوطني ومعرفة من الطرف المعرقل لفتح المنافذ الإنسانية.

وجدد حرص الجانب الوطني على تخفيف المعاناة عن أبناء تعز وكل أبناء الوطن ونؤكد أن الكرة بملعب الطرف الآخر ، معتبرا أنه يجب أن يدرك الطرف الآخر المسؤولية الإنسانية تجاه الشعب اليمني الذي يعاني وما زال من حصار وعدوان ظالم وغاشم.
رقم : 997913
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