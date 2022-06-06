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الاثنين 6 حزيران 2022 ساعة 11:35

وزير الطاقة: التوقيع علی وثيقة دعم القطاعین الخاصین في ايران وقطر

وزير الطاقة: التوقيع علی وثيقة دعم القطاعین الخاصین في ايران وقطر
والتقى محرابيان، الذي يزور قطر حاليا للمشارکة في الاجتماع الثامن للجنة التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، رجال أعمال إيرانيين في الدوحة امس الاحد.

وقال ان القطاع الخاص يلعب دورًا فاعلًا للغاية في زيادة حجم المعاملات والتبادلات بین ایران ودول الجوار، كما يمكن أن يؤثر ايجابيا على العلاقات الاقتصادية بين ایران وقطر.

وشدد على ضرورة تطوير علاقات إيران مع جيرانها ، لا سيما تعزیز علاقتها السیاسة مع قطر، مضیفا أن هدفنا الأهم لإيران هو دعم القطاع الخاص الإيراني في تطوير العلاقات الاقتصادية مع الدوحة.

وأکد إن السوق القطري یحظی بمكانة وأهمية خاصة لدی رجال الأعمال والتجار الإيرانيين، معتبرا حضور مستشار قانوني إيراني ضروريًا للتشاور معه في توقيع العقود الاقتصادية.

وشدد علی ضرورة دعم رجال الأعمال الإيرانيين، قائلا ان إحدى الوثائق المهمة التي سيتم التوقيع عليها ستکون وثیقة دعم االقطاعین الخاصین في ايران وقطر لتمتین التعاون بین البلدین.

یذکر أن وزير الطاقة الايراني علي اكبر محرابيان وصل الى العاصمة القطرية الدوحة قبل يومين للمشاركة في الاجتماع الثامن للجنة التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، وكان في استقباله عدد من المسؤولين القطريين.

ومن برامج زيارة وزير الطاقة الايراني، اجراء محادثات مع وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني والمشاركة في الاجتماع الثامن للجنة التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.
رقم : 997942
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