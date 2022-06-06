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الاثنين 6 حزيران 2022 ساعة 11:36

مستشار البرهان: سنعلن إنتخابات مبكرة ولن ننتظر المماطلين

مستشار البرهان: سنعلن إنتخابات مبكرة ولن ننتظر المماطلين
وأضاف أبو هاجة، في تصريحات نشرتها وسائل اعلام محلية، سنعلن تهيئة البلاد لأنتخابات مبكرة عاجلة قبل يوم 15 يونيو لقطع الطريق أمام المتربصين بالعباد و البلاد .
مصدر : وكالات
رقم : 997943
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