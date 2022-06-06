مستشار البرهان: سنعلن إنتخابات مبكرة ولن ننتظر المماطلين

وأضاف أبو هاجة، في تصريحات نشرتها وسائل اعلام محلية، سنعلن تهيئة البلاد لأنتخابات مبكرة عاجلة قبل يوم 15 يونيو لقطع الطريق أمام المتربصين بالعباد و البلاد .