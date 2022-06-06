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الاثنين 6 حزيران 2022 ساعة 13:12

نواب الاقليات الدينية بالبرلمان الايراني يدينون الاساءة للقرآن الكريم والمقدسات

نواب الاقليات الدينية بالبرلمان الايراني يدينون الاساءة للقرآن الكريم والمقدسات
واستنكر نواب الاقليات الدينية في مجلس الشورى الاسلامي في بيان موجه إلى المقرر الاممي الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، تكرار حالات الاساءة للقرآن الكريم وايضا عرض فيلم "العنكبوت المقدس" في مهرجان كان السينمائي والذي يحوي إساءات مشينة تجاه المقدسات الدينية.

واستهجن البيان الإهانة للمقدسات الدينية والمعتقدات الالهية، وهي الإرث الثمين للأنبياء الذين يعتبرون أنقى البشر وايضا تكرار الاساءة للقرآن الكريم، معتبرا ذلك إهانة للإنسانية جمعاء والأنبياء السماويين وجميع القيم الانسانية.

كما اشار البيان الى عرض "العنكبوت المقدس" ذات الطابع السياسي في مهرجان كان السينمائي، المقام في فرنسا بدعم من الحكومة الفرنسية، قائلا ان الفيلم يسيء لمعتقدات المسلمين خاصة الشيعه، معتبرا ان المخرج يخطو خطوات سلمان رشدي في رواية آيات شيطانية والمسيئين للقرآن الكريم بحرقه.

واضاف البيان: نحن ممثلو الديانات السماوية في مجلس الشورى الإسلامي، ندين مثل هذه التصرفات غير الإنسانية والمناهضة للاديان السماوية، وندعو قادة الدول التي تعترف بالأديان السماوية إلى إعادة النظر في مناهجهم ومعتقداتهم الخاطئة إذا كانوا يريدون السلام والتعايش البناء بين الأديان والثقافات في العالم.
مصدر : وكالات
رقم : 997957
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