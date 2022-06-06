الحشد الشعبي يعلن انطلاق عملية أمنية في صلاح الدين

وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي، ان "قوات مشتركة من الشرطة والحشد الشعبي نفذت عملية تفتيش للبحث عن اوكار المجاميع الارهابية في قضاء الدور شرقي صلاح الدين".



واضاف ان "العملية تهدف الى إنهاء بؤر داعش في القضاء".