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الاثنين 6 حزيران 2022 ساعة 13:16

الدفاع الروسية: استهداف 73 منطقة تجمع للقوات والمعدات الأوكرانية

الدفاع الروسية: استهداف 73 منطقة تجمع للقوات والمعدات الأوكرانية
جاء ذلك في إفادة صباحية للمتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، الذي أضاف أن صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو أصابت 4 مواقع قيادة للقوات الأوكرانية و15 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية.

وأشار كوناشينكوف أيضا إلى أن الطيران الحربي الروسي ضرب 73 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية.

وأدت الغارات الجوية إلى تصفية أكثر من 150 عنصرا من الفصائل القومية وتدمير موقعين للقيادة و3 مستودعات للصواريخ والمدفعية، ومستودع وقود و8 دبابات ومدرعات، وراجمات صواريخ "غراد"، وبطارية للمدفعية الميدانية، و10 مركبات خاصة، بالإضافة إلى محطة رادار مضاد للبطارية AN / TPQ-50 أمريكية الصنع في أراضي دونيتسك.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرة MiG-29 أوكرانية و13 طائرة بدون طيار.

وأصابت القوات الصاروخية والمدفعية 431 منطقة تجمع للقوات والمعدات الأوكرانية، و7 مراكز قيادة و34 موقع إطلاق للمدفعية.

ونتيجة القصف المدفعي قتل أكثر من 300 فرد، وتم تدمير 10 دبابات، وراجمتي صواريخ "غراد"، 17 مركبة خاصة، 17 قطعة المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، بالإضافة إلى 3 مستودعات للصواريخ والمدفعية.

وارتفعت حصيلة ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا إلى 190 طائرة، و129 مروحية، و1127 طائرة بدون طيار، و330 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و3424 دبابة ومدرعة أخرى، و473 راجمة صواريخ، و1795 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و3446 مركبة عسكرية خاصة.
مصدر : وكالات
رقم : 997961
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