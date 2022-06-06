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الاثنين 6 حزيران 2022 ساعة 13:27

الصحة الإيرانية تسجل حالة وفاة واحدة جراء كورونا

الصحة الإيرانية تسجل حالة وفاة واحدة جراء كورونا
وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الإثنین وهو 141 الفا و332 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 59 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و232 الفا و790 شخصا.

وأضافت أن441 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 56 الف و206 شخصا لغاية الآن.

وكما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 52 مليونا و367 ألف و254 شخصا خضعوا حتى الآن لاختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.
رقم : 997962
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