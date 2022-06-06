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الاثنين 6 حزيران 2022 ساعة 14:27

سوريا.. تسيير دورية روسية تركية مشتركة بريف حلب

سوريا.. تسيير دورية روسية تركية مشتركة بريف حلب
وانطلقت الدورية المؤلفة من ثماني عربات عسكرية روسية وتركية، برفقة مروحيتين روسيتين، من قرية غريب 15 كيلومتراً شرق عين عرب.

وجابت الدورية قرى كربناف، وكوسك، وعليشار، وجوم علي، وكورتك، وكوبك ساتان، وتيري، وتليجب/ تل حاجب، وقباجق صغير، وتلك، وبوزتبه، وقره موغ، وجيشان، وصولاً إلى قرية خرابيسان فوقاني.

ومن ثم عادت الدورية بعدها إلى نقطة انطلاقها في قرية غريب. وخرجت العربات العسكرية التركية من البوابة القريبة من قرية غريب، فيما عادت العربات الروسية إلى مركزها قرب بلدة صرين جنوبي عين عرب.

وفي الثلاثين من أيار/ مايو الماضي، سيرت الشرطة العسكرية الروسية الدورية المشتركة رقم مئة مع الجانب التركي في ريف عين عرب الغربي.
مصدر : وكالات
رقم : 997964
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