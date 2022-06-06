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الاثنين 6 حزيران 2022 ساعة 14:52

العراق.. الإطاحة بـ 6 قيادات إرهابية بالتنسيق مع أمن كردستان

العراق.. الإطاحة بـ 6 قيادات إرهابية بالتنسيق مع أمن كردستان
وقال اللواء رسول في بيان إنه "بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبعد الزيارات والتفاهمات المُتبادلة بين أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب وأجهزة أمن أقليم كُردستان، وصل التنسيق المشترك بين الطرفين لأعلى مستوياته المُمكنة".

واضاف، أنه "من خلال المعلومات الاستخبارية الدقيقة والجهد المُشترك، تم القبض على قيادات ارهابية تنتمي لعصابات داعـش وهُم كُل من :

1-الإرهابي المُكنى"ابو محمد" يعمل حاليًا كإداري مسؤول عن ملف القتلى والمُلقى القبض عليهم في قاطع دجلة حيث أُلقي القبض عليه بمُحافظة (صلاح الدين - الشرقاط)

2-الإرهـابي (م.ع) وهو على رأس الأسماء المطلوبة للأجهزة الأمنية العراقية والذي يشغل منصباً مهماً جداً في عصابات داعش المهزومة حيث نفذت عملية القبض عليه بالتنسيق مع قوات مكافحة الإرهاب في أربيل
3- معاون الأمير العسكري لقاطع الفلاحات - الفلوجة الإرهـابي المُكنى "أبو آية" ونُفذت العملية أيضاً بالتنسيق مع قوات مكافحة الإرهاب في أربيل

4 - مسؤول أوكار مايُعرف بقاطع زوبع - ولاية الجنوب الإرهابي المُكنى "أبو أمجد" والذي القي القبض عليه بالتنسيق مع جهاز أسايش مُحافظة السُليمانية

5 - الإرهابي "أبو فهد" وهو عنصر اشترك بتنفيذ الهجمات على الأجهزة الأمنية والمواطنين في شمال محافظة بابل وأُلقي القبض عليه بالتعاون مع أسايش السُليمانية

6 - الإرهابي (ر.ر) الذي كان يعمل في معسكرات ما تُعرف بولاية الفلوجة".

وتابع رسول، أن "النجاحات والعمليات المشتركة المُتحققة والثقة المُتبادلة بين الأجهزة الأمنية أتت من عمل إداري حثيث استند على دعم القائد العام للقوات المُسلحة للجهود المبذولة في مُكافحة فلول الإرهـاب في ربوع وطننا العزيز".
مصدر : وكالات
رقم : 997968
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