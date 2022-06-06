الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 6 حزيران 2022 ساعة 17:26

زيلينسكي يناقش الضمانات الأمنية لأوكرانيا مع جونسون

زيلينسكي يناقش الضمانات الأمنية لأوكرانيا مع جونسون
كذلك تلقى زيلينسكي تأكيدا على "حزمة دعم عسكري جديدة".

وقد كتب الرئيس الأوكراني في صفحته على موقع "تويتر" أنه "أجرى محادثة مع بوريس جونسون"، أبلغه فيها عن الوضع في الجبهة، وتلقى "تأكيدا على حزمة دعم دفاعي محسّنة جديدة"، وقد تطرق الطرفان، وفقا لزيلينسكي، إلى "تكثيف العمل بشأن الضمانات الأمنية". وبحسب قوله، فقد ناقش الطرفان كذلك سبل تجنب أزمة الغذاء في العالم وإلغاء حظر الموانئ الأوكرانية.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية أعلنت عن عزمها تزويد أوكرانيا بصواريخ موجهة يصل مداها إلى 70 كيلومترا لأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "إم 270" M270.

وكانت روسيا قد سبق وأرسلت مذكرة تحذير لدول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، كما صرحت الخارجية الروسية بأن دول "الناتو" "تلعب بالنار" بتزويدها أوكرانيا بالسلاح. وقد أشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن تدجيج أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.

كما قالت الخارجية الروسية إن روسيا لا تتدخل في تصدير الحبوب الأوكرانية، ونشأت المشكلات اللوجستية بسبب خطأ كييف، التي قامت قواتها بتلغيم موانئها البحرية. وأضافت أن "الحديث عن منع روسيا المزعوم لتصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، والعجز الناجم عن ذلك في سوق الحبوب ليس سوى تكهنات".
مصدر : وكالات
رقم : 997985
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة يعزي بوفاة حجة الاسلام محمود دعائي
قائد الثورة يعزي بوفاة حجة الاسلام محمود دعائي
عبداللهیان: المتبنون لمشروع القرار المعادي لايران مسؤولون عن تداعيات تهديداتهم
عبداللهیان: المتبنون لمشروع القرار المعادي لايران مسؤولون عن تداعيات تهديداتهم
6 حزيران 2022
حزب الله: لن نسمح لاسرائيل بالتنقيب عن الغاز في المنطقة المتنازع عليها
حزب الله: لن نسمح لاسرائيل بالتنقيب عن الغاز في المنطقة المتنازع عليها
6 حزيران 2022
تحرك مضاد لسوريا وحلفائها يسقط التصعيد التركي شمالا
تحرك مضاد لسوريا وحلفائها يسقط التصعيد التركي شمالا
6 حزيران 2022
روسيا تسعى للحصول على تأكيدات سعودية بعدم زيادة إنتاج النفط
روسيا تسعى للحصول على تأكيدات سعودية بعدم زيادة إنتاج النفط
6 حزيران 2022
الأزمة في تونس تزداد تشعباً.. إلى أين يتجه الوضع المحتقن؟
الأزمة في تونس تزداد تشعباً.. إلى أين يتجه الوضع المحتقن؟
6 حزيران 2022
قائد الثورة الاسلامية: الامام الخميني(ره) كان روح الجمهورية الاسلامية
قائد الثورة الاسلامية: الامام الخميني(ره) كان روح الجمهورية الاسلامية
4 حزيران 2022
الوكالة الدولية واوراق الضغط الامريكية.. كيف سترد ايران؟
الوكالة الدولية واوراق الضغط الامريكية.. كيف سترد ايران؟
4 حزيران 2022
بدء مراسم احياء الذكرى الـ33 لرحيل مفجر الثورة الاسلامية
بدء مراسم احياء الذكرى الـ33 لرحيل مفجر الثورة الاسلامية
4 حزيران 2022
الرجل الإلهي الذي غير مجرى التاريخ
الرجل الإلهي الذي غير مجرى التاريخ
4 حزيران 2022
"الجيش اليمني على أتمّ الاستعداد والجاهزية القتالية لمواجهة أي طارئ"
"الجيش اليمني على أتمّ الاستعداد والجاهزية القتالية لمواجهة أي طارئ"
4 حزيران 2022
"إسرائيل" والسيناريو الخطير لمواجهة "حزب الله"
"إسرائيل" والسيناريو الخطير لمواجهة "حزب الله"
4 حزيران 2022
طهران تنتقد صمت مجلس الأمن وتقاعسه ازاء الجرائم الصهيونية
طهران تنتقد صمت مجلس الأمن وتقاعسه ازاء الجرائم الصهيونية
3 حزيران 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تحرك مضاد لسوريا وحلفائها يسقط التصعيد التركي شمالا
قائد الثورة الاسلامية: الامام الخميني(ره) كان روح الجمهورية الاسلامية
الرجل الإلهي الذي غير مجرى التاريخ
"الجيش اليمني على أتمّ الاستعداد والجاهزية القتالية لمواجهة أي طارئ"