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الاثنين 6 حزيران 2022 ساعة 18:51

عبداللهيان: لن نتخلى في المفاوضات عن حقوق الشعب الإيراني

عبداللهيان: لن نتخلى في المفاوضات عن حقوق الشعب الإيراني
ولدى استقباله الفصائل الفلسطينية واللبنانية المشاركة في مراسم الذكرى السنوية لرحيل الامام الخميني (رض)، يوم الاحد، أشار حسين أمير عبداللهيان الى ان قضية فلسطين والقدس لها مكانة استراتيجية خاصة في فكر الامام الخميني (رض) ورؤاه، مصرحا: كان سماحة الامام الخميني (رض) يعتبر فلسطين الاولوية الاولى للعالم الاسلامي.

وأكد أمير عبداللهيان أن الإمام الخامنئي كذلك وامتدادا لرؤى الامام الخميني (رض)، يولي اهتماما خاصا بقضية تحرير فلسطين، ويؤمن بتحرير كل أرض فلسطين من احتلال الصهاينة الإجراميين.

وأشار وزير الخارجية الإيراني الى دعم إيران الشامل للمقاومة الفلسطينية، لافتا إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورغم كل الضغوط، لن تتنازل عن مواقفها المبدئية.
مصدر : وكالات
رقم : 997994
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