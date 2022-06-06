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الاثنين 6 حزيران 2022 ساعة 19:07

الحلبوسي يؤكد اهمية التنسيق بين العراق ومصر والأردن لمواجهة التحديات

الحلبوسي يؤكد اهمية التنسيق بين العراق ومصر والأردن لمواجهة التحديات
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل ، وزيرَ خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزيرَ خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، بحضور وزيرِ الخارجية فؤاد حسين"، لافتا الى إن "اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، وتأكيد استمرارية التنسيق والتشاور في إطار آلية التعاون الثلاثي بين العراق ومصر والأردن، لمواجهة التحديات الراهنة".

وأكد الحلبوسي، خلال اللقاء بحسب البيان، "حرصَ العراق على تمتين علاقاته مع البلدين، وتطوير آليات التعاون في المجالات كافة، فضلاً عن تنسيق المواقف في المحافل الدولية بما يخدم شعوب الدول الشقيقة الثلاث".

واضاف البيان ان " الوزيرُ المصري نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، مثلما نقل الوزيرُ الأردني تحيات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين إلى الحلبوسي"، مبينا ان "الحلبوسي حمَّل الرئيسُ الوزيرين تحياته إلى الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأكد الوزيران "موقفَ قيادتهما وحرص بلديهما على تطوير التعاون المشترك في جميع المجالات، ودعم أمن واستقرار العراق، والعمل على تعزيز موقفه واستعادة مكانته في المنطقة والعالم، فضلاً عن تكوين رؤية موحَّدة لمواجهة التحديات".
مصدر : وكالات
رقم : 997999
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