الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 6 حزيران 2022 ساعة 19:21

في ذكرى رحيل الإمام الخميني (رض).. معرض فني في لبنان

في ذكرى رحيل الإمام الخميني (رض).. معرض فني في لبنان
فبرعاية مسؤول حزب الله في البقاع الغربي الشيخ محمد حمادي افتتح المركز معرضًا للصور والإصدارات المتعلقة بالإمام، والتي تحكي سيرة حياته العملية وما حققته الثورة التي قادها في وجه الاستكبار العالمي، وذلك بحضور شخصيات ثقافية وتربوية.

ويأتي المعرض في خطوة لتعريف الأجيال المتعاقبة على أهمية دور الإمام الخميني الراحل في الدفاع عن المظلومين والمستضعفين في كل أصقاع العالم، اذ لا تزال بركات هذا الإمام تثمر وتزهر تحررًا من العبودية المفروضة من الاستكبار العالمي، وتحقق انتصارًا تلو الآخر على مشروع الظلم والاضطهاد، حتى صار الإمام الخميني الملهم الأول لكل الثورات التحررية في وجه المستكبرين.
مصدر : وكالات
رقم : 998005
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة يعزي بوفاة حجة الاسلام محمود دعائي
قائد الثورة يعزي بوفاة حجة الاسلام محمود دعائي
عبداللهیان: المتبنون لمشروع القرار المعادي لايران مسؤولون عن تداعيات تهديداتهم
عبداللهیان: المتبنون لمشروع القرار المعادي لايران مسؤولون عن تداعيات تهديداتهم
6 حزيران 2022
حزب الله: لن نسمح لاسرائيل بالتنقيب عن الغاز في المنطقة المتنازع عليها
حزب الله: لن نسمح لاسرائيل بالتنقيب عن الغاز في المنطقة المتنازع عليها
6 حزيران 2022
تحرك مضاد لسوريا وحلفائها يسقط التصعيد التركي شمالا
تحرك مضاد لسوريا وحلفائها يسقط التصعيد التركي شمالا
6 حزيران 2022
روسيا تسعى للحصول على تأكيدات سعودية بعدم زيادة إنتاج النفط
روسيا تسعى للحصول على تأكيدات سعودية بعدم زيادة إنتاج النفط
6 حزيران 2022
الأزمة في تونس تزداد تشعباً.. إلى أين يتجه الوضع المحتقن؟
الأزمة في تونس تزداد تشعباً.. إلى أين يتجه الوضع المحتقن؟
6 حزيران 2022
قائد الثورة الاسلامية: الامام الخميني(ره) كان روح الجمهورية الاسلامية
قائد الثورة الاسلامية: الامام الخميني(ره) كان روح الجمهورية الاسلامية
4 حزيران 2022
الوكالة الدولية واوراق الضغط الامريكية.. كيف سترد ايران؟
الوكالة الدولية واوراق الضغط الامريكية.. كيف سترد ايران؟
4 حزيران 2022
بدء مراسم احياء الذكرى الـ33 لرحيل مفجر الثورة الاسلامية
بدء مراسم احياء الذكرى الـ33 لرحيل مفجر الثورة الاسلامية
4 حزيران 2022
الرجل الإلهي الذي غير مجرى التاريخ
الرجل الإلهي الذي غير مجرى التاريخ
4 حزيران 2022
"الجيش اليمني على أتمّ الاستعداد والجاهزية القتالية لمواجهة أي طارئ"
"الجيش اليمني على أتمّ الاستعداد والجاهزية القتالية لمواجهة أي طارئ"
4 حزيران 2022
"إسرائيل" والسيناريو الخطير لمواجهة "حزب الله"
"إسرائيل" والسيناريو الخطير لمواجهة "حزب الله"
4 حزيران 2022
طهران تنتقد صمت مجلس الأمن وتقاعسه ازاء الجرائم الصهيونية
طهران تنتقد صمت مجلس الأمن وتقاعسه ازاء الجرائم الصهيونية
3 حزيران 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تحرك مضاد لسوريا وحلفائها يسقط التصعيد التركي شمالا
قائد الثورة الاسلامية: الامام الخميني(ره) كان روح الجمهورية الاسلامية
الرجل الإلهي الذي غير مجرى التاريخ
"الجيش اليمني على أتمّ الاستعداد والجاهزية القتالية لمواجهة أي طارئ"