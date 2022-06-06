في ذكرى رحيل الإمام الخميني (رض).. معرض فني في لبنان

فبرعاية مسؤول حزب الله في البقاع الغربي الشيخ محمد حمادي افتتح المركز معرضًا للصور والإصدارات المتعلقة بالإمام، والتي تحكي سيرة حياته العملية وما حققته الثورة التي قادها في وجه الاستكبار العالمي، وذلك بحضور شخصيات ثقافية وتربوية.



ويأتي المعرض في خطوة لتعريف الأجيال المتعاقبة على أهمية دور الإمام الخميني الراحل في الدفاع عن المظلومين والمستضعفين في كل أصقاع العالم، اذ لا تزال بركات هذا الإمام تثمر وتزهر تحررًا من العبودية المفروضة من الاستكبار العالمي، وتحقق انتصارًا تلو الآخر على مشروع الظلم والاضطهاد، حتى صار الإمام الخميني الملهم الأول لكل الثورات التحررية في وجه المستكبرين.