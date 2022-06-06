وقال لصحيفة "روسيسكايا غازيتا": "كان هذا الصراع يختمر منذ فترة طويلة، منذ الحقبة السوفيتية. وهو يناسب واشنطن تماما ذريعة لإثارة التوتر. الغرب لن يحل المشاكل في هذه المنطقة".



وشدد على أن الولايات المتحدة مهتمة بـ"إشعال النيران من وقت لآخر وإشعال نزاعات من شأنها الإضرار بالحياة المستقرة للدول".



وأضاف أنه لم يقم أحد باستثناء روسيا بتسوية سلمية لهذه المشكلة وأشار إلى أنه من خلال وساطة موسكو، اتفقت أذربيجان وأرمينيا على وقف إطلاق النار بالكامل وتبادل الأسرى وجثث القتلى.



وأشار إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي اتخذت التدابير لتبادل المعلومات حول الوضع العسكري والسياسي في مناطق الأمن الجماعي وتنسيق الإجراءات المشتركة من أجل تحييد التهديدات للأمن العسكري، وتحسين آلية الاستجابة للأزمات وتنظيم استخدام القوات الجماعية للمنظمة.



ولفت إلى أن التعاون العسكري الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال الدفاع الجوي يجري تعزيزه، واتخاذ تدابير مشتركة للتدريب العملي والقتالي للقوات.



وقال: "يعرب شركاؤنا عن استعدادهم لتعميق التعاون في ضمان الأمن الجماعي والوطني" في إطار المنظمة.