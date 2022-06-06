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الاثنين 6 حزيران 2022 ساعة 21:26

بعد الإساءة للنبي.. متجر كويتي يزيل البضائع الهندية

بعد الإساءة للنبي.. متجر كويتي يزيل البضائع الهندية
وكان حزب بهاراتيا جاناتا الهندي علّق الأحد عضوية المتحدثة باسمه “نوبور شارما”؛ بسبب تعبيرها عن “آراء مخالفة لموقف” حزب رئيس الوزراء “ناريندرا مودي”، الذي يُتهم باستمرار باستهداف الأقلية المسلمة في البلاد.

ويعيش نحو 8.7 ملايين من بين 13.5 مليون مغترب هندي في منطقة الخليج وحدها، غالبيتهم في الامارات (3.4 ملايين) والسعودية (2.5 مليون) والكويت (نحو مليون هندي)، بحسب احصائيات هندية رسمية.

وبعيد انتشار التصريحات، أزالت “جمعية العارضية التعاونية” جنوب غرب مدينة الكويت مساء الأحد البضائع الهندية من على رفوفها.

“جمعية العارضية التعاونية” هي أحد فروع “اتحاد الجمعيات التعاونية”، التي تعد أكبر سلسلة متاجر غذائية في الكويت.
وقال مدير الجمعية “ناصر المطيري”، لوكالة “فرانس برس”: “قاطعنا المنتجات الهندية بسبب الإساءة للرسول. نحن كشعب كويتي ومسلم لا نرضى بالإساءة للرسول”.

من جهته، قال “مطلق رشيد”، الذي كان يتبضع في المتجر: “مقاطعة الهند شيء مفروض على كل مسلم وعلى كل دولة. يجب على كل الدول الإسلامية وعلى كل الأفراد أن يقاطعوا جميع البضائع الهندية”.

فيما أفاد مسؤول في “اتحاد الجمعيات التعاونية” بأن نقاشًا يجري حاليا حول اعتماد المقاطعة في كافة الفروع.
تصاعد دعوات المقاطعة

يأتي ذلك بينما تتصاعد دعوات ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة البضائع الهندية على خطى حملة مماثلة طالت البضائع الفرنسية قبل نحو عامين.

وجاء في الدعوات : يا أحفاد الصحابة بالأمس قاطعنا المنتجات الفرنسية.. واليوم إن شاء الله نقاطع المنتجات الهندية نصرة لرسول الله.

وتحت وسم قاطعوا البضائع الهندية، طالب الكثير من الناشطين، خلال الساعات الأخيرة، بالتوقف عن الذهاب إلى المطاعم الهندية ومقاطعة منتجات هذا البلد الآسيوي.

وخلال الساعات الأخيرة، صدرت إدانات من عدد من الدول الخليجية والعربية والإسلامية للتصريحات الهندية “المسيئة” للنبي “محمد”.
مصدر : وكالات
رقم : 998021
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