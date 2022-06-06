وزير خارجية لبنان: ‘‘إسرائيل‘‘ تستغل الفوضى في لبنان والمنطقة

وقال بوحبيب: "من دون شكّ، إنّ مجيء السّفينة اليونانيّة إلى حقل كاريش، يمثّل تحدّيًا قويًّا لنا، خاصّةً أنّه لا ترسيم للحدود بعد، وليس معلومًا إذا ما كان الحفر هو في الحدود الفلسطينية المحتلة أو في الحدود اللبنانية المختلف عليها".



وأوضح، بعد لقائه رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، أنّ سبب الفوضى هذه أنّ الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لا يأتي، وإذا ما أراد الأميركيّون أن يكونوا وسطاء، فعلى الوسيط الأميركي أن يكون هنا، ويجب أن يأتي ويقوم بزيارات مكّوكيّة من أجل التوصّل إلى اتّفاق، ومن ثمّ كلّ واحد يعرف أين هي حدوده وكلّ جهة تعمل ضمن هذه الحدود.



وعمّا إذا كان هناك من خطوات لبنانيّة يجب أن تُتّخذ لوقف الجانب الإسرائيلي عند حدّه، ركّز على أنّنا لا نريد أن نقوم بحرب، والسّفينة لا تعني أنّه بات لديهم الحق، لكن هناك فوضى في المنطقة وفي لبنان وهي غير مقبولة، وخلال هذين اليومين يجب أن نعرف ماذا سيفعل الأميركيّون". ونفى أن "يكون لبنان قد قدّم ضمانات للشّركة اليونانيّة.



وعن توقيع المرسوم 6433 والعوائق الّتي تحول دون ذلك، أشار بو حبيب إلى أنّ وزارة الخارجية والمغتربين ليس لديها مهندسون وجغرافيّون. الاتّفاق على الحدود يجب أن يكون بين الرّؤساء الثّلاثة، والتّواصل قد بدأ مع الوسيط الأميركي.



ويشار الى ان ابرز النقاط المتنازع عليها بين لبنان وكيان الاحتلال في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية تتعلق بتاكيد لبنان على حقه في حقل قانا المتصل بما يعرف بالخط 23.



بالاضافة الى الخط 29 الذي ثبته الوفد العسكري اللبناني المفاوض كنقطة انطلاق للمفاواضات حول التنقيب بخرائط موثقة.



ومرسوم حمل الر قم٣٣ ٦٤ الذي ينتظر توقيع رئيس الجمهورية في وقت يستمر فيه ضغط الوسيط الامريكي اموس هو غشتاين على الجانب اللبناني للقبول بالتقاسم وليس الترسيم في مسعا غير بريء لجر لبنان الى تطبيع غير مباشر من البوابة الاقتصادية.