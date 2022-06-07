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الثلاثاء 7 حزيران 2022 ساعة 07:44

سوريا.. إدخال بئر جديدة للغاز الطبيعي في الخدمة وتخصيص إنتاجها للكهرباء

سوريا.. إدخال بئر جديدة للغاز الطبيعي في الخدمة وتخصيص إنتاجها للكهرباء
وقالت الوزارة في بيان نشرته، الاثنين، إن وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة بئر وضع بئر زملة المهر 1، الواقع 40 كم غرب تدمر، في الإنتاج إلى الشبكة بشكل أولي عن طريق وصلة جانبية بطول 2.7 كم إلى خط الشاعر ومعمل إيبلا.

وأشارت إلى أن ذلك تم ريثما ينتهي العمل في الخط الأساسي، الذي يربط حقل زملة المهر مع حقل شريفة ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى بطول 30 كم وذلك لإدخال الغاز الجديد إلى الشبكة بالسرعة القصوى.

كذلك أشار البيان إلى أن الوزير جال على مواقع الحفر في بئر زملة المهر 2، حيث تعمل حفارة أورلماش 3 الكهربائية، وقد بلغ العمق حوالي 2000 م، حيث من المتوقع الوصول إلى الطبقة المنتجة خلال فترة قصيرة.

كما تفقد الوزير موقع الحفر في زملة المهر 3، والذي تعمل به الحفارة ناشونال 2، وقد بلغ عمق الحفر 170 م ومن المتوقع أن يزيد إنتاج هذا الحقل الجديد عن نصف مليون م³ حتى نهاية العام الحالي، فيما العمل جاري لاستكمال استكشاف هذا الحقل.

في السياق، أوضح مدير الشركة السورية للغاز أمين داغر أن إنتاج البئر من الغاز مخصص للشبكة الكهربائية وستستفيد منه وزارة الكهرباء، لافتاً إلى أن أي زيادة بإنتاج الغاز من الحقول ستدخل الشبكة الكهربائية وسينعكس هذا الأمر إيجاباً على المواطن.

وأكد داغر أن أعمال الحفر مستمرة في الحقل وتعمل الوزارة على حفر بئرين جديدتين بالحقل نفسه لكن لا يمكن تقدير إنتاجها حالياً.

وكان حقل زملة المهر قد تم اكتشافه نهاية العام 2021.
مصدر : وكالات
رقم : 998072
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