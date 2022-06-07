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الثلاثاء 7 حزيران 2022 ساعة 07:45

السودان .."البرهان" يجدد التزامه باستكمال المرحلة الانتقالية

السودان .."البرهان" يجدد التزامه باستكمال المرحلة الانتقالية
كما أكد البرهان على دعم الحكومة السودانية، ومجلس السيادة لجهود الآلية الثلاثية لدفع عملية الحوار بين الفرقاء السودانيين لتحقيق الوفاق الوطني وحل الأزمة السياسية الراهنة.

وأطلع رئيس مجلس السيادة خلال لقائه يوم الإثنين، الآلية الثلاثية، المكونة من الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، بحضور السفير على الصادق وزير الخارجية المكلف، على ترتيبات بدء الحوار المباشر غدً الأربعاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا).

من جانبه، قال السفير على الصادق وزير الخارجية المكلف في تصريح صحفى إن الآلية أعربت عن ترحيبها بقرار رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين، لافتاً إلى أن الآلية الثلاثية قدمت تنويراً لرئيس مجلس السيادة حول سير ومجريات المشاورات خلال الفترة الماضية والخطوات الجارية في أعقاب إعلان بدء الحوار المباشر بين الفرقاء السودانيين.

وأشار وزير الخارجية السوداني المكلف إلى أن اللقاء استعرض الموضوعات التى سيتم طرحها خلال عملية الحوار المباشر والهدف من طرحها والمخرجات المتوقعة من الحوار.

وفي 29 مايو 2022 أعلن البرهان رفع حالة الطوارئ المفروضة فى البلاد منذ 25 أكتوبر الماضى، وإطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب هذه الحالة، بهدف تهيئة الأجواء والمناخ الملائم للحوار والتوافق الوطني.
مصدر : وكالات
رقم : 998073
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