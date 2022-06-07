صادرات إيران النفطية تصل إلى أكثر من مليون برميل يوميًا

وقال مدير عام العلاقات العامة بوزارة النفط علي فروزنده إن العائدات النفطية الايرانية خلال الشهرين المنصرمين من العام المالي الجديد (بدا في 21 آذار/مارس 2022) سجلت نموا بنسبة 60بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



واکد مسؤول مطلع في وزارة النفط لصحيفة "ايران" الحكومية التابعة لوكالة ارنا : بجهود وزارة النفط وخلافاً للشائعات والتصريحات التي تزعم الانخفاض في صادرات النفط، سجلت صادرات النفط ومكثفات الغاز والغاز الطبيعي والمنتجات النفطية والبتروكيماوية في الشهرين المنصرمين نموا كبيرا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وأضاف انه مقارنة عائدات النفط ومكثفات الغاز والمنتجات البتروكيماوية في الشهرين الأولين من العام الايراني الحالي مقارنة بـنفس الفترة من العام الماضي، تظهر أن هذه العائدات سجلت نموا بنسبة 60 بالمائة.



واضاف ان صادرات إيران النفطية زادت إلى أكثر من مليون برميل يوميًا.