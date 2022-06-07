وشمل القرار تعيين منذر سيك علي، محافظا للمنستير "وسط"، وخالد النوري محافظا لأريانة، ومحمد العش، محافظا لزغوان، ونبيل الفرجاني، محافظا لسوسة الساحلية ورضا الركباني محافظا للقصرين.



كما عين الرئيس التونسى حافظ الفيتوري محافظا لتطاوين، وعبدالحليم حمدي، محافظا لسيدي بوزيد، وسمير كوكة، محافظ لجندوبة وصباح ملاك، محافظة لنابل".



كما نص المرسوم الرئاسي على تعيين مصباح كردمين محافظا لقابس، ووليد العباسي محافظا لسليانة شمال غرب، وفاخر الفخفاخ، محافظا لصفاقس .



وفي أغسطس الماضي، عين الرئيس سعيد أربعة ولاة في محافظات بن عروس ومدنين وصفاقس وقفصة، واعفى 6 ولاة من مناصبهم بسبب انتماءاتهم الإخوانية.



جاء قرار الرئيس التونسي على أثر الفراغ الذي كانت تعرفه البلاد في محافظات زغوان، وسيدي بوزيد، وقابس والمنستير، ومدنين، وصفاقس.



فيما اختلفت أسباب الإقالات من محافظة لأخرى وتعود البعض منها إلى وجود قضايا ومتهمين آخرين تم الاستماع إليهم في قضية إيقاف محافظ سيدي بوزيد السابق، بتهمة فساد والبعض الآخر بتهم الولاء الحزبي لجماعة الإخوان.



وانطلقت، قبل يومين أولى جلسات الحوار الوطني في دار الضيافة بقرطاج التونسية وسط إعلان بعض المدعوين المشاركة فيه وقبول آخرين.

