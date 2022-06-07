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الثلاثاء 7 حزيران 2022 ساعة 10:30
الموساد وراء اختراق موقع بلدية طهران
وقال جمران في اجتماع لبلدية طهران إن "اختراق أنظمة البلدية يقف وراءه الموساد ومنظمة المنافقين (مجاهدي خلق) وجميع التيارات المعادية للنظام الإيراني"، مضيفاً إن "هذه الجهات خططت مسبقًا لجعل بلدية طهران انفعالية وفاشلة، لكنهم لم ينجحوا في مسعاهم".
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
998102
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