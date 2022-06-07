وزير الدفاع اليمني يتوعد العدوان بفشل مخطط استغلال الهدنة لترتيب اوضاعه

وخلال زيارته لجبهة اللبنات بمحافظة الجوف أشار وزير الدفاع اليمني، إلى أن ما يتعرض له اليمن من عدوان وتآمر كوني هدفه كسر إرادة الشعب الثورية التحررية واحتلال وطننا ونهب ثرواته ومقدراته الاقتصادية وتمزيق وحدة أراضيه واستهداف نسيجه الاجتماعي لكن - بفضل الله تعالى - وبحكمة وحنكة قيادتنا الثورية وبشجاعة وبسالة أبطال الجيش واللجان الشعبية والأحرار من أبناء الشعب اليمني، أفشلت كل مخططاتهم.



وقال" الكل يعرف أن العدو يقوم خلال الهدنة بإعادة ترتيب أوضاع أدواته في إطار سيناريو لا يقل فشلا عن سابقيه، لكن نقول للمعتدين وأذنابهم بأن الذي تعكفون اليوم على عمله لن يكون أكثر مما عملتموه خلال السنوات الماضية ومصيره الفشل الذريع"، وفقا لوكالة "سبأ".



وأضاف" أبشر كل أبناء الوطن، أن قواتنا المسلحة اليوم لم تعد كما كانت قبل سبع سنوات، ففي الجانب العسكري وصلنا إلى الاكتفاء الذاتي فيما يخص إنتاج الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وفيما يتعلق بتصنيع وتطوير أسلحة الردع الاستراتيجية والطيران المسير والأسلحة البحرية والجوية فالنجاحات كبيرة وثمار الجهود المبذولة إيجابية وسنكشف جديدها في الوقت المناسب".



إلى ذلك أشاد وزير الدفاع اليمني بالمعنويات العالية واليقظة والجهوزية القتالية لأبطال الجيش واللجان الشعبية المدافعين عن اليمن وسيادته واستقلاله ووحدة ترابه الوطني.



ونقل، خلال زيارته لجبهة اللبنات بمحافظة الجوف، للمرابطين تحايا قائد حركة انصار الله السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط.



وقال " نفتخر ونعتز ونحن نلتقي بهذه الهامات رجال الرجال الشامخين في جبهات الشرف والبطولة الذين صنعوا أروع ملاحم البطولة والمآثر الخالدة وهم يواجهون المعتدين وأذنابهم من مرتزقة الداخل والخارج"، مضيفا "إنكم أيها الأبطال تستحقون كل الوفاء والتقدير والعرفان وأنتم ترابطون في هذه الأيام في قمم الجبال والوديان والصحاري".



وخلال الزيارة التي استقبله فيها قائد محور جبهة اللبنات العميد نواف عايض، رحبت كلمة المرابطين في المحور التي ألقها عبد الكريم عايض، بزيارة وزير الدفاع، منوهة بالزيارات الميدانية التي تقوم بها قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة إلى مختلف الجبهات. وعبرت الكلمة عن فخر واعتزاز أبطال الجيش واللجان الشعبية بموصلة الصمود والثبات تحت قيادة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، مؤكدين أنهم سيكونون الصخرة التي تتحطم عليها مؤامرات الأعداء.