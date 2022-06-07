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الثلاثاء 7 حزيران 2022 ساعة 14:07

الصحة الإيرانية تسجل 7 حالات وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية تسجل 7 حالات وفاة جديدة بكورونا
وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الثلاثاء الى 141 الفا و339 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 139 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و232 الفا و929 شخصا.

وأضافت أن427 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 55 الف و493 شخصا لغاية الآن.

وكما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 52 مليونا و382 ألف و457 شخصا خضعوا حتى الآن لاختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.
مصدر : وكالات
رقم : 998132
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