136 مستوطنًا يقتحمون الأقصى

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن 136 مستوطنًا اقتحموا خلال الفترة الصباحية المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.



وأشارت إلى أن المستوطنين تلقوا خلال الاقتحام شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.



وواصلت شرطة الاحتلال تشديد إجراءاتها بحق الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل للمسجد الأقصى، واحتجزت بعض الهويات عند بواباته الخارجية.



ويتعرض المسجد الأقصى يوميًّا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وعلى فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني.