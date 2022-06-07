سوريا.. تركيا تواصل بناء وحدات سكنية لمرتزقتها في عفرين

ونقلت الصحيفة عن مصادر محلية، أن "ما تسمى جمعية 'شام الخير الإنسانية'، وبدعم مما تسمى 'جمعية الرحمة العالمية'، تعمل ومنذ نحو شهرين على إنشاء وحدة سكنية جديدة في الأراضي الزراعية بالقرب من ناحية شيخ الحديد بريف عفرين بريف حلب، وأشارت المصادر إلى أن الوحدة السكنية التي يجري العمل على بنائها، تضم نحو 200 شقة سكنية على مساحة تتجاوز 30 ألف متر مربع".



وذكرت أن "الوحدة السكنية يتم بناؤها بالتنسيق مع النظام التركي والمجموعة المسلحة التي تطلق على نفسها اسم 'السلطان سليمان شاه' الموالية له، ومن المتوقع أن تسلم المساكن للمسحلين ولا سيما الذين سوف يعودون من القتال في ليبيا عند انتهاء مهامهم"، بحسب الصحيفة.