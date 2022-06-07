الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 7 حزيران 2022 ساعة 20:38

تركيا: نرفض عضوية دول بالناتو لم تتخذ موقفا صارما حيال الإرهاب

تركيا: نرفض عضوية دول بالناتو لم تتخذ موقفا صارما حيال الإرهاب
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته، الثلاثاء، في ندوة بعنوان "الناتو في القرن 21، تحديات وشراكات وتوسّع"، عقدت في العاصمة التركية أنقرة.

وأوضح ألطون أن قبول عضوية الدول التي لم تتمكن من اتخاذ موقف صارم تجاه الإرهاب، يعرض مستقبل الحلف للخطر.

وأشار إلى أهمية القيم التي تتبناها تركيا، مبينا أن الهجمات الروسية ضد أوكرانيا أثارت مخاوف أمنية داخل الناتو.

ولفت إلى أن بعض الدول الأعضاء في الناتو، لم تظهر التضامن الكافي مع تركيا في كفاحها ضد التنظيمات الإرهابية.

وتابع ألطون: "تركيا حليف مهم في الناتو وتمتلك ثاني أكبر جيش فيه وتدعم كافة فعالياته الرامية لإحلال السلام".

وأشار إلى مساهمة القدرة العسكرية التركية التي تستمر في الزيادة خلال السنوات الأخيرة، في رفع القوة العسكرية لحلف الناتو بشكل كبير.

وأردف: "تركيا تدعم توسع الناتو من حيث المبدأ، لكنها تتحفظ على عضوية السويد وفنلندا لأنهما لم تتخذا موقفا صارما تجاه التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن أنقرة".
مصدر : وكالات
رقم : 998179
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عندما يعترف الصهاينة بانتهاء عهدهم
عندما يعترف الصهاينة بانتهاء عهدهم
إجماع لبناني بضرورة التصدي للعدوان الصهيوني على مياه البلاد
إجماع لبناني بضرورة التصدي للعدوان الصهيوني على مياه البلاد
7 حزيران 2022
جرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائر إلى الواجهة.. هل ينجح ماكرون "بمصالحة الذاكرة"؟
جرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائر إلى الواجهة.. هل ينجح ماكرون "بمصالحة الذاكرة"؟
7 حزيران 2022
مستشار قائد الثورة: قادرون على اعتراض 500 هدف جوي معادٍ بالتزامن معا
مستشار قائد الثورة: قادرون على اعتراض 500 هدف جوي معادٍ بالتزامن معا
7 حزيران 2022
رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة التنفيذ الكامل لقانون "قفزة الانتاج المعرفي"
رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة التنفيذ الكامل لقانون "قفزة الانتاج المعرفي"
7 حزيران 2022
قائد الثورة يعزي بوفاة حجة الاسلام محمود دعائي
قائد الثورة يعزي بوفاة حجة الاسلام محمود دعائي
6 حزيران 2022
عبداللهیان: المتبنون لمشروع القرار المعادي لايران مسؤولون عن تداعيات تهديداتهم
عبداللهیان: المتبنون لمشروع القرار المعادي لايران مسؤولون عن تداعيات تهديداتهم
6 حزيران 2022
حزب الله: لن نسمح لاسرائيل بالتنقيب عن الغاز في المنطقة المتنازع عليها
حزب الله: لن نسمح لاسرائيل بالتنقيب عن الغاز في المنطقة المتنازع عليها
6 حزيران 2022
تحرك مضاد لسوريا وحلفائها يسقط التصعيد التركي شمالا
تحرك مضاد لسوريا وحلفائها يسقط التصعيد التركي شمالا
6 حزيران 2022
روسيا تسعى للحصول على تأكيدات سعودية بعدم زيادة إنتاج النفط
روسيا تسعى للحصول على تأكيدات سعودية بعدم زيادة إنتاج النفط
6 حزيران 2022
الأزمة في تونس تزداد تشعباً.. إلى أين يتجه الوضع المحتقن؟
الأزمة في تونس تزداد تشعباً.. إلى أين يتجه الوضع المحتقن؟
6 حزيران 2022
قائد الثورة الاسلامية: الامام الخميني(ره) كان روح الجمهورية الاسلامية
قائد الثورة الاسلامية: الامام الخميني(ره) كان روح الجمهورية الاسلامية
4 حزيران 2022
الوكالة الدولية واوراق الضغط الامريكية.. كيف سترد ايران؟
الوكالة الدولية واوراق الضغط الامريكية.. كيف سترد ايران؟
4 حزيران 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تحرك مضاد لسوريا وحلفائها يسقط التصعيد التركي شمالا
قائد الثورة الاسلامية: الامام الخميني(ره) كان روح الجمهورية الاسلامية
الرجل الإلهي الذي غير مجرى التاريخ
"الجيش اليمني على أتمّ الاستعداد والجاهزية القتالية لمواجهة أي طارئ"