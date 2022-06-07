الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 7 حزيران 2022 ساعة 21:16

وزير النفط الايراني يعلن ارتفاع حجم التبادل التجاري مع وروسيا

وزير النفط الايراني يعلن ارتفاع حجم التبادل التجاري مع وروسيا
وفي تصريحه خلال احتفالية اليوم الوطني الروسي، اعرب أوجي عن تقديره للدعوة التي تلقاها لحضور المراسم؛ منوها بالمشتركات الوفيرة الاقتصادية والثقافية التي تجمع بين الجارتين الإقليميتين إيران وروسيا.


وأضاف أن العلاقات الإيرانية الروسية شهدت منحى تصاعديا في الوقت الحالي؛ متطلعا إلى تعميق هذه الأواصر ومنوها أن وزارة النفط الإيرانية ستواصل جهودها في المجالات الستراتيجية، كما تدعم التعاون مع سائر المنظمات والوزارات المعنية في كلا البلدين.


وأعرب وزير النفط الإيراني عن أمله في اغتنام الفرص المتاحة بعد القمة التي جمعت بين رئيسي جمهورية إيران وروسيا في موسكو، مضافا إلى زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي الأخيرة لطهران، من أجل الدفع بالجهود المشتركة لتطوير التعاون بين البلدين.


وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين إيران وروسيا سجل ارتفاعا ملفتا بفضل هذه اللقاءات؛ مؤكدا على أن تعاون البلدين يساعد في نمو الاقتصاد لدى سائر دول المنطقة.


كما لفت وزير النفط إلى تدشين مشروع التعاون المصرفي بين إيران وروسيا والصين؛ متطلعا بان يؤدي هذا الإنجاز في المستقبل القريب إلى نهاية استحواذ الدولار على الأسواق العالمية.


وخلص أوجي إلى القول، بأن إيران وروسيا لديهما من الطاقات التي تقلب معادلات القوة في العالم.
مصدر : وكالات
رقم : 998186
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عندما يعترف الصهاينة بانتهاء عهدهم
عندما يعترف الصهاينة بانتهاء عهدهم
إجماع لبناني بضرورة التصدي للعدوان الصهيوني على مياه البلاد
إجماع لبناني بضرورة التصدي للعدوان الصهيوني على مياه البلاد
7 حزيران 2022
جرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائر إلى الواجهة.. هل ينجح ماكرون "بمصالحة الذاكرة"؟
جرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائر إلى الواجهة.. هل ينجح ماكرون "بمصالحة الذاكرة"؟
7 حزيران 2022
مستشار قائد الثورة: قادرون على اعتراض 500 هدف جوي معادٍ بالتزامن معا
مستشار قائد الثورة: قادرون على اعتراض 500 هدف جوي معادٍ بالتزامن معا
7 حزيران 2022
رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة التنفيذ الكامل لقانون "قفزة الانتاج المعرفي"
رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة التنفيذ الكامل لقانون "قفزة الانتاج المعرفي"
7 حزيران 2022
قائد الثورة يعزي بوفاة حجة الاسلام محمود دعائي
قائد الثورة يعزي بوفاة حجة الاسلام محمود دعائي
6 حزيران 2022
عبداللهیان: المتبنون لمشروع القرار المعادي لايران مسؤولون عن تداعيات تهديداتهم
عبداللهیان: المتبنون لمشروع القرار المعادي لايران مسؤولون عن تداعيات تهديداتهم
6 حزيران 2022
حزب الله: لن نسمح لاسرائيل بالتنقيب عن الغاز في المنطقة المتنازع عليها
حزب الله: لن نسمح لاسرائيل بالتنقيب عن الغاز في المنطقة المتنازع عليها
6 حزيران 2022
تحرك مضاد لسوريا وحلفائها يسقط التصعيد التركي شمالا
تحرك مضاد لسوريا وحلفائها يسقط التصعيد التركي شمالا
6 حزيران 2022
روسيا تسعى للحصول على تأكيدات سعودية بعدم زيادة إنتاج النفط
روسيا تسعى للحصول على تأكيدات سعودية بعدم زيادة إنتاج النفط
6 حزيران 2022
الأزمة في تونس تزداد تشعباً.. إلى أين يتجه الوضع المحتقن؟
الأزمة في تونس تزداد تشعباً.. إلى أين يتجه الوضع المحتقن؟
6 حزيران 2022
قائد الثورة الاسلامية: الامام الخميني(ره) كان روح الجمهورية الاسلامية
قائد الثورة الاسلامية: الامام الخميني(ره) كان روح الجمهورية الاسلامية
4 حزيران 2022
الوكالة الدولية واوراق الضغط الامريكية.. كيف سترد ايران؟
الوكالة الدولية واوراق الضغط الامريكية.. كيف سترد ايران؟
4 حزيران 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تحرك مضاد لسوريا وحلفائها يسقط التصعيد التركي شمالا
قائد الثورة الاسلامية: الامام الخميني(ره) كان روح الجمهورية الاسلامية
الرجل الإلهي الذي غير مجرى التاريخ
"الجيش اليمني على أتمّ الاستعداد والجاهزية القتالية لمواجهة أي طارئ"