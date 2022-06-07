وزير النفط الايراني يعلن ارتفاع حجم التبادل التجاري مع وروسيا

وفي تصريحه خلال احتفالية اليوم الوطني الروسي، اعرب أوجي عن تقديره للدعوة التي تلقاها لحضور المراسم؛ منوها بالمشتركات الوفيرة الاقتصادية والثقافية التي تجمع بين الجارتين الإقليميتين إيران وروسيا.





وأضاف أن العلاقات الإيرانية الروسية شهدت منحى تصاعديا في الوقت الحالي؛ متطلعا إلى تعميق هذه الأواصر ومنوها أن وزارة النفط الإيرانية ستواصل جهودها في المجالات الستراتيجية، كما تدعم التعاون مع سائر المنظمات والوزارات المعنية في كلا البلدين.





وأعرب وزير النفط الإيراني عن أمله في اغتنام الفرص المتاحة بعد القمة التي جمعت بين رئيسي جمهورية إيران وروسيا في موسكو، مضافا إلى زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي الأخيرة لطهران، من أجل الدفع بالجهود المشتركة لتطوير التعاون بين البلدين.





وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين إيران وروسيا سجل ارتفاعا ملفتا بفضل هذه اللقاءات؛ مؤكدا على أن تعاون البلدين يساعد في نمو الاقتصاد لدى سائر دول المنطقة.





كما لفت وزير النفط إلى تدشين مشروع التعاون المصرفي بين إيران وروسيا والصين؛ متطلعا بان يؤدي هذا الإنجاز في المستقبل القريب إلى نهاية استحواذ الدولار على الأسواق العالمية.





وخلص أوجي إلى القول، بأن إيران وروسيا لديهما من الطاقات التي تقلب معادلات القوة في العالم.