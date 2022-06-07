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الثلاثاء 7 حزيران 2022 ساعة 21:18

مسؤول سعودي رفيع: سنحتمي بـ‘‘إسرائيل‘‘ !

مسؤول سعودي رفيع: سنحتمي بـ‘‘إسرائيل‘‘ !
وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، “إذا أقامت حماس علاقة مع إيران لحماية نفسها، فلماذا لا نقيم علاقة مع الكيان الصهيوني ضد إيران لحماية أنفسنا؟”.

وقوبل التصريح بتنديد واسع، وسخرية من أن كيف تحتمي دولة بحجم المملكة بكيان غاصب؟. وتساءل هؤلاء: “كيف تقارن قوتها بقوة حركة مقاومة؟”، مؤكدين أن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان يقزم المملكة.

وكان المتحدث باسم الخارجية في إيران قد قال: “أبلغنا دول الجوار بوضوح أننا لن نتحمل وجود الاحتلال قرب حدودنا”.

وشددت على أننا “لن نتسامح مع ذلك”، مؤكدة أن “الاحتلال يزعزع الأمن انطلاقا من الدول الخليجية وصولا إلى شمال إيران”.
مصدر : وكالات
رقم : 998188
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